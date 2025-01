Truffe anziani: bersaglio a Montevago

Condividi

Altra truffa a danno di anziani nell’Agrigentino. Adesso bersaglio è stata una pensionata di 86 anni di Montevago. Ha ricevuto la ormai “classica” e collaudata telefonata dal falso carabiniere: “Sua figlia e suo nipote sono in stato di fermo. Hanno investito una bambina che è ricoverata in ospedale, in gravissime condizioni. E’ necessario pagare per evitare l’arresto”. Lui peraltro, per rendersi più credibile, ha citato anche nome e cognome di figlia e nipote. Poco dopo a casa di lei si è presentata una donna e lei le ha consegnato i soldi, circa 3.500 euro a fronte di una richiesta di oltre 10.000 euro, e vari oggetti preziosi. Poi, contattando figlia e nipote, ha compreso di essere stata truffata. Sporta denuncia. Indagini in corso.