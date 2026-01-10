Truffe agli anziani: bersaglio a Realmonte

Condividi

Altra truffa a danno di anziani: bersaglio è stata una donna di 76 anni di Realmonte. Ha ricevuto la rituale telefonata da parte del “carabiniere”: “Suo marito è coinvolto in un caso giudiziario, bisogna pagare l’avvocato per riuscire a scagionarlo”. Lei è caduta nel tranello e ha consegnato i gioielli custoditi in casa, per un valore di circa 20.000 euro, ad un uomo che si è presentato a casa sua. Indagini sono in corso.