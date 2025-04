Truffe agli anziani: bersaglio a Joppolo Giancaxio

Condividi

Ancora truffe agli anziani. Bersaglio una pensionata di 77 anni di Joppolo Giancaxio, in provincia di Agrigento. La telefonata del falso carabiniere: “Suo nipote ha provocato un grave incidente stradale. Bisogna pagare l’avvocato per evitare l’arresto”. Poi a casa sua si è presentato un inviato dal carabiniere, e lei, ancora ignara, gli ha consegnato soldi e gioielli. Poi ha telefonato al nipote. E ha compreso di essere stata truffata. E ha sporto denuncia. Indagini sono in corso.