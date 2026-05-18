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Truffe ad anziani, bersaglio a Sciacca, dove una pensionata ha ricevuto una telefonata da un falso carabiniere: “Sua figlia e suo genero hanno gravi problemi bancari, occorre un aiuto”. Poco dopo a casa di lei si è presentato un fantomatico “inviato” a cui l’ingenua anziana ha consegnato gli oggetti preziosi custoditi in casa. Il valore del bottino non è stato esattamente quantificato, ma sarebbe ingente. Indagini sono in corso al fine di scoprire i responsabili della truffa.