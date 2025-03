Truffate due anziane a Campobello di Licata: arrestata una catanese

Condividi

I Carabinieri di Licata e di Catania hanno arrestato una donna di 31 anni di Catania, ritenuta responsabile di truffe a danno di anziani con il metodo del finto carabiniere e del falso incidente stradale. La donna, su ordine della Procura di Agrigento condiviso dal Tribunale, è stata ristretta ai domiciliari con braccialetto elettronico. Le si contestano due truffe aggravate lo scorso dicembre a danno di altrettante anziane di Campobello di Licata. Prima il 3 dicembre è stata bersaglio della catanese, in concorso con altri soggetti da identificare, un’anziana di 90 anni, che consegnò oggetti preziosi per oltre 12 mila euro. Poi l’11 dicembre è stata preda una 58enne, che ha consegnato preziosi per circa 16 mila euro. Le due vittime hanno riconosciuto la donna arrestata.