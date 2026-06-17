Truffata una donna a Licata

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A Licata una donna di 57 anni ha subito una truffa. Le ha telefonato un sedicente carabiniere: “Una gioielleria è stata rapinata ad Agrigento. E’ stata utilizzata la sua automobile. Prepari tutti i gioielli che ha in casa per una urgente comparazione”. Lei è caduta nella trappola. Quando a casa si è presentato un sedicente perito, lei gli ha consegnato i gioielli e anche 2000 euro in contanti e le carte bancomat. Incredibile ma vero. La donna, alquanto ingenua, poi ha compreso di essere stata truffata. Indagini sono in corso.