Truffa sull’olio, sequestrati 500 mila euro: 24 persone indagate

Un vasto sistema di frode alimentare è stato smascherato all’alba a Palma di Montechiaro, dove i carabinieri hanno fatto scattare un maxi blitz che ha portato a 24 persone indagate, al sequestro di quasi 500 mila euro e a numerose perquisizioni tra aziende e abitazioni.

Secondo quanto emerso dalle indagini, olio di semi miscelato con clorofilla veniva commercializzato come olio extravergine di oliva, finendo sul mercato in ingenti quantità tra la Sicilia e parte della Calabria. Un raggiro che avrebbe coinvolto diverse società e generato profitti rilevanti.

L’operazione è stata condotta dai carabinieri del Reparto Tutela Agroalimentare, con il supporto dei militari della compagnia di Agrigento, nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Procura di Agrigento, guidata dal pubblico ministero Annalisa Failla. I reati ipotizzati, a vario titolo, sono associazione a delinquere, truffa, riciclaggio e sofisticazione degli alimenti.

Fin dalle prime ore del mattino, il centro agrigentino è stato interessato da una serie di perquisizioni a tappeto che hanno riguardato capannoni, uffici, garage e abitazioni private. L’intervento non è passato inosservato, svegliando l’intera comunità con la presenza massiccia delle forze dell’ordine.

Nel corso delle attività sono stati sequestrati migliaia di litri di olio di semi, clorofilla utilizzata per alterarne l’aspetto e farlo sembrare extravergine, oltre a computer, tablet e telefoni cellulari. I militari avrebbero inoltre rinvenuto un libro mastro, ritenuto la contabilità delle operazioni illecite.

Durante le perquisizioni sono state trovate e poste sotto sequestro anche cisterne di gasolio detenute illegalmente, elemento che amplia ulteriormente il quadro investigativo.

Le indagini proseguono per chiarire l’intera filiera della presunta frode e accertare eventuali ulteriori responsabilità.