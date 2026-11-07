Truffa informatica ad Agrigento: azienda alimentare perde 150 mila euro con un iban contraffatto

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Una frode sofisticata, studiata nei dettagli e probabilmente messa a segno da professionisti. Un’azienda alimentare agrigentina è stata raggirata attraverso la manipolazione della corrispondenza con un fornitore estero.

I truffatori sarebbero riusciti a inserirsi nelle comunicazioni tra le due società, intercettando lo scambio di documenti e modificando le coordinate bancarie per il pagamento delle fatture. Un’operazione apparentemente regolare che ha tratto in inganno l’azienda siciliana, inducendola a versare circa 150 mila euro su un conto corrente riconducibile ai malviventi.

Il denaro, relativo all’acquisto di prodotti effettuato negli ultimi tre mesi, non è mai arrivato al legittimo destinatario.

La truffa è emersa quando la società estera, non avendo ricevuto il pagamento, ha sollecitato il saldo delle fatture. A quel punto uno dei responsabili dell’azienda agrigentina ha scoperto l’inganno.