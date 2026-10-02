Truffa dello specchietto a Porto Empedocle: denunciato il truffatore

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Un 40enne residente fuori provincia, già noto per episodi simili, è stato denunciato dalla polizia a Porto Empedocle per la cosiddetta truffa dello specchietto. Lui avrebbe utilizzato pastelli a cera e biglie per simulare un danno alla propria automobile e convincere la vittima a pagare in contanti. Un automobilista agrigentino, dopo avere sentito un rumore mentre era alla guida, è stato abbordato dal truffatore che gli avrebbe mostrato i danni, proponendo di evitare assicurazione e forze dell’ordine in cambio di denaro. Dopo il pagamento, l’uomo si è accorto del raggiro e ha telefonato al 112. La polizia ha rintracciato e denunciato il fuggitivo per truffa.