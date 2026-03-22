Truffa del finto nipote: anziana raggirata e derubata dei suoi gioielli

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Nuovo episodio di truffa ai danni di una persona anziana a Campobello di Licata, dove una donna di 84 anni è stata ingannata con uno dei raggiri più diffusi degli ultimi anni, quello del falso familiare in difficoltà.

Tutto è iniziato con una telefonata ricevuta in casa. Dall’altra parte della cornetta, un giovane che si è finto il nipote, parlando in modo agitato e convincente. Le ha raccontato che i genitori si trovavano all’ufficio postale e avevano urgente bisogno di denaro per risolvere un problema improvviso. L’anziana, pur con qualche dubbio iniziale sulla voce, è stata incalzata dalla fretta e dalla preoccupazione.

Il malvivente è riuscito così a persuaderla a raccogliere tutti i preziosi custoditi nell’abitazione, assicurandole che un suo incaricato sarebbe passato di lì a poco per ritirarli.

E infatti, poco dopo, un uomo si è presentato alla porta. Senza sospettare nulla, la pensionata gli ha consegnato i gioielli accumulati in una vita intera, tra ricordi personali e oggetti di valore.

Solo in un secondo momento la donna si è resa conto dell’inganno. A quel punto non ha potuto fare altro che rivolgersi ai carabinieri e denunciare quanto accaduto. Il valore esatto della refurtiva non è stato ancora stabilito, ma si parla di una perdita considerevole.

Sono già scattate le indagini da parte dei militari dell’Arma, che stanno cercando elementi utili per risalire ai responsabili, anche attraverso l’eventuale presenza di sistemi di videosorveglianza nella zona. Un raggiro, purtroppo, sempre più frequente e che continua a colpire le fasce più fragili della popolazione.