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Ennesimo episodio di truffa ai danni di anziani nell’Agrigentino. A finire nel mirino dei malviventi è stato un pensionato di Ribera, convinto con uno stratagemma a consegnare gioielli e oggetti preziosi per un valore complessivo stimato in circa 17 mila euro.

Il raggiro è iniziato con una telefonata. Dall’altra parte della cornetta un uomo, spacciandosi per un carabiniere, ha contattato l’anziano prospettandogli una situazione delicata e creando un clima di preoccupazione e allarme. Una messinscena studiata per convincerlo che fosse necessario consegnare denaro e preziosi per risolvere la vicenda.

Poco dopo, alla porta dell’abitazione si è presentato un secondo complice, anche lui con la falsa identità di appartenente all’Arma. L’uomo è riuscito a farsi consegnare gioielli e altri oggetti di valore, per un bottino che raggiungerebbe i 17 mila euro.

Soltanto successivamente il pensionato si è reso conto di essere caduto in una trappola e ha chiesto aiuto alle forze dell’ordine.

Sull’accaduto sono state avviate le indagini dei carabinieri della Tenenza di Ribera, impegnati a ricostruire la dinamica della truffa e a identificare i responsabili.