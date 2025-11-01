“Truffa del falso carabiniere” sventata ad Agrigento. Una donna di 50 anni ha ricevuto la telefonata di un sedicente militare, che voleva comunicato il numero di targa dell’automobile di lei per un riscontro dopo un incidente stradale. Lei ha fiutato il tentativo di truffa, ha riagganciato il telefono e ha subito denunciato quanto accaduto ai Carabinieri “autentici”. Indagini sono in corso per scoprire l’aspirante truffatore.
