Truffa del falso carabiniere, pensionato raggirato per oltre 40 mila euro

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Un pensionato di 72 anni è stato vittima della truffa del falso carabiniere a Palma di Montechiaro, consegnando a due malviventi 800 euro in contanti e gioielli di famiglia per un valore complessivo di oltre 40 mila euro. L’anziano è stato contattato telefonicamente da un sedicente militare dell’Arma che gli ha riferito che l’automobile della moglie sarebbe stata utilizzata per compiere una rapina. Poco dopo un complice si è presentato alla porta di casa chiedendo di visionare i preziosi per presunti accertamenti, assicurando che sarebbero stati restituiti. Solo dopo la consegna del denaro e dei monili il pensionato ha compreso di essere stato raggirato e ha denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini.