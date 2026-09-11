Truffa del “falso carabiniere” ad Alessandria della Rocca: anziana raggirata, due denunciati

Condividi

Visualizzazioni 85

Ancora una volta un’anziana finisce nel mirino dei truffatori. È accaduto ad Alessandria della Rocca, dove i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Sciacca due uomini, di 43 e 21 anni, entrambi residenti a Catania, ritenuti coinvolti in una truffa aggravata ai danni di una pensionata.

L’indagine è partita dalla denuncia presentata dalla vittima, che ha raccontato ai militari di essere stata avvicinata nella propria abitazione attraverso il collaudato stratagemma del “falso carabiniere”.

Secondo la ricostruzione investigativa, uno dei due indagati si sarebbe presentato a casa della donna fingendosi appartenente alle forze dell’ordine. Con una serie di artifici e false motivazioni sarebbe riuscito a conquistare la fiducia dell’anziana, inducendola a consegnare diversi oggetti preziosi in oro. Ottenuto il bottino, l’uomo si sarebbe poi allontanato.

Gli accertamenti condotti dai Carabinieri avrebbero permesso di identificare nel 43enne il presunto autore materiale della truffa. Il più giovane, invece, sarebbe stato coinvolto per aver noleggiato l’automobile utilizzata per raggiungere Alessandria della Rocca e portare a termine il piano.

I due sono stati deferiti in stato di libertà e, come previsto dalla legge, la loro eventuale responsabilità dovrà essere accertata nelle successive fasi del procedimento.

La vicenda riaccende i riflettori su un fenomeno particolarmente odioso, quello delle truffe ai danni degli anziani. I Carabinieri ricordano che nessun appartenente alle forze dell’ordine si presenta a casa per chiedere denaro, gioielli o altri oggetti di valore con la promessa di risolvere incidenti, problemi giudiziari o presunti guai che coinvolgono familiari.

Di fronte a una richiesta sospetta è fondamentale non consegnare nulla, non lasciarsi intimidire e interrompere immediatamente il contatto. In caso di dubbi o situazioni anomale, è necessario chiamare il 112 e segnalare tempestivamente quanto sta accadendo.