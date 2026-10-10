Un’anziana ex professoressa è stata vittima di una truffa del falso carabiniere a Naro, dove un malvivente è riuscito a entrare nella sua abitazione e a rubare oro, gioielli e denaro contante, per un valore ancora in corso di quantificazione. Il truffatore ha contattato telefonicamente la donna, e le ha raccontato di un incidente, sostenendo di dover verificare i preziosi custoditi in casa. Lei, convinta che si trattasse di un rappresentante delle forze dell’ordine, lo ha accolto in casa. Solo dopo la fuga dell’uomo si è resa conto dell’inganno e ha lanciato l’allarme. Indagini sono in corso ad opera dei Carabinieri della locale stazione.
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