Truffa da 30 mila euro a un pensionato agrigentino: due denunciati

Condividi

Visualizzazioni 152

Un pensionato di 76 anni di Favara e residente ad Agrigento è stato raggirato da due persone che lo hanno contattato e si sono presentate come appartenenti alle forze dell’ordine. Con il pretesto di proteggere i suoi risparmi da una presunta frode bancaria, i truffatori lo hanno convinto a trasferire 30 mila euro tramite bonifico su un altro conto. L’uomo ha compreso solo successivamente di essere stato ingannato e ha denunciato l’accaduto alla polizia. Le indagini della Squadra Mobile hanno consentito l’identificazione dei due presunti responsabili: un 23enne di Benevento e un 38enne di Napoli, entrambi con precedenti. I due sono stati denunciati alla Procura di Agrigento per truffa in concorso.