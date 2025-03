Truffa anziani, bersaglio una pensionata al Villaggio Mosè

Condividi

Truffa agli anziani ad Agrigento, al Villaggio Mosè, a danno di una pensionata di 76 anni, ingannata al telefono da un falso carabiniere sulla necessità urgente di pagare una cauzione per evitare l’arresto del figlio responsabile di un incidente stradale. Dopo la telefonata, un uomo si è presentato a casa della malcapitata, e lei gli ha consegnato i gioielli di famiglia, per un valore di circa 5000 euro. Indagini sono in corso a seguito della denuncia dell’anziana, che poi, telefonando al figlio, si è resa conto del raggiro subito.