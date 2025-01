Truffa anziani, bersaglio “colpito e affondato” ad Agrigento

Condividi

Ennesima truffa a danno di persone anziane. Ad Agrigento è stata bersaglio dell’inganno un’anziana di 80 anni residente in via Giovanni XXIII. Le hanno telefonato: “Sono un carabiniere, sua figlia ha causato un grave incidente stradale, bisogna pagare una cauzione per evitare gravi conseguenze, è in stato di fermo, rischia l’arresto”. Poco dopo alla porta di casa si è presentato un sedicente avvocato. E lei gli ha consegnato 3.000 euro e vari oggetti preziosi per un valore di circa 10.000 euro. Poi, contattando la figlia, ha compreso suo malgrado di essere stata truffata. Indagini sono in corso.