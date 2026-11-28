Altra truffa ad anziani, bersaglio a Caltabellotta, a danno di un pensionato, poco prudente, tanto da consentire l’ingresso in casa a due sconosciuti che, presentandosi come vigili urbani e usando menzogne e millanterie, lo hanno circuito finchè gli ha consegnato circa 30 mila euro tra denaro e oggetti preziosi. Poi il malcapitato ha compreso di essere stato ingannato e si è rivolto ai Carabinieri della locale Stazione. Indagini in corso.
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