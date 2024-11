Truffa agli anziani, raggirata una pensionata di Favara

Condividi

Altra truffa a danno di anziani nella provincia agrigentina. Adesso è stato raggirata una pensionata di 86 anni di Favara, che ha ricevuto la telefonata secondo copione: “Sono un maresciallo dei Carabinieri, sua figlia è stata arrestata perché ha provocato un gravissimo incidente stradale. Occorrono soldi subito per la scarcerazione”. Poco dopo a casa di lei si è presentato un uomo, e lei gli ha consegnato tutti i gioielli di famiglia, per un valore di circa 12.000 euro. E’ stato troppo tardi quando ha compreso di essere stata truffata. Indagini in corso.