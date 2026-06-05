Truffa agli anziani: bersaglio ad Aragona

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Altra truffa agli anziani nell’Agrigentino, adesso ad Aragona dove una pensionata di 78 anni ha ricevuto la rituale telefonata dal falso carabiniere: “Sua figlia è in caserma, rischia di essere arrestata, bisogna pagare subito una cauzione”. Poi a casa di lei si è presentato un inviato dal carabiniere e lei, cadendo nella trappola, gli ha consegnato 1000 euro in contanti e i gioielli custoditi nell’abitazione. Poi ha contattato la figlia e ha compreso di essere stata ingannata. Sporta denuncia a carico di ignoti. Indagini in corso.