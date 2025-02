Truffa agli anziani: bersaglio ad Agrigento

Condividi

Altra truffa a danno di anziani: ad Agrigento un’anziana di 86 anni, residente nel quartiere di Bonamorone, è stata ingannata e raggirata dal solito falso carabiniere che al telefono le ha prospettato l’urgenza di pagare una cauzione per evitare gravi conseguenze giudiziarie al figlio, responsabile di un incidente stradale con feriti. La donna ha rastrellato in casa denaro e gioielli, e li ha consegnati all’inviato dal carabiniere, che si è recato a casa di lei. Ha presentato una denuncia alla Polizia. Indagini in corso.