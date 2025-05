Truffa agli anziani: bersaglio a Canicattì

Condividi

Visualizzazioni 107

Altra truffa agli anziani: bersaglio una pensionata di 71 anni di Canicattì. La telefonata del falso carabiniere: sua figlia ha provocato un grave incidente stradale, per evitare guai giudiziari bisogna pagare una cauzione. Lei, in preda al panico, arraffa i gioielli custoditi in casa, per un valore di circa 7.000 euro, e li consegna all’inviato dal carabiniere che, nel frattempo, si presenta a casa della malcapitata che poi, compreso l’inganno dopo avere telefonato alla figlia, ha sporto denuncia. Indagini sono in corso.