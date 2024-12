Truffa agli anziani, bersaglio a Campobello di Licata

Condividi

Truffe agli anziani. Bersaglio a Campobello di Licata. Un’anziana di 90 anni ha ricevuto una telefonata da parte di un sedicente carabiniere, che ha riferito di un grave incidente stradale provocato dalla figlia di lei, e della necessità di pagare una cauzione in denaro per evitare conseguenze giudiziarie. La donna: “Non ho contanti in casa, prendo dei gioielli”. Poco dopo a casa si è presentato un uomo, altrettanto sedicente carabiniere. E lei gli ha consegnato oggetti preziosi per oltre 12.000 euro. Poi ha compreso di essere stata raggirata dopo avere contattato la figlia. Indagini in corso.