Truffa ad anziani, bersaglio a Favara

Truffa ad anziani. Bersaglio: una donna di 84 anni a Favara. Le ha telefonato l’ormai abituale sedicente carabiniere: “E’ stata commessa una rapina, soldi e gioielli. Controlliamo quanto posseduto nelle case della zona. Anche da lei”. Si è presentato a casa dell’anziana, e lei, caduta nella trappola, gli ha consegnato soldi e gioielli per compararli con quelli rubati. Poi le sarebbero stati restituiti, se l’esito fosse stato negativo. Indagini sono in corso ad opera dei Carabinieri della locale Tenenza.