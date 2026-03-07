Truffa ad anziani: bersaglio a Cianciana

Condividi

Altra truffa ad anziani. Due uomini, sedicenti avvocati, hanno telefonato ad una pensionata di 82 anni di Cianciana, spacciandosi come legali di una nipote di lei, comunicandole che sarebbe servito denaro per assisterla dopo essere stata coinvolta in un incidente stradale a Sciacca. Un inviato si è presentato a casa dell’anziana, e lei, caduta nella trappola, ha consegnato i gioielli custoditi in casa, non avendo denaro. Valore: circa 20.000 euro. Poi ha telefonato alla nipote, e ha compreso l’inganno. Indagini sono in corso.