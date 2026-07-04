Truffa ad anziani: bersaglio a Canicattì fallito

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Altra truffa ad anziani: a Canicattì un’anziana di 80 anni ha ricevuto la telefonata da parte di un sedicente appartenente alle forze dell’ordine, che le ha chiesto se avesse subito un furto. Lei ha risposto no. Lui ha però aggiunto che sarebbe stato necessario un controllo sugli oggetti preziosi custoditi nell’abitazione. E quando lui si è presentato a casa, lei, ingenua e vulnerabile, gli ha consegnato gioielli vari per un valore di circa 4.000 euro. I poliziotti del locale commissariato, avvalendosi dei sistemi di video – sorveglianza nella zona e in collaborazione con i colleghi di Catania, hanno identificato il truffatore intento a dileguarsi a bordo un’automobile Kia. Lo hanno rintracciato e arrestato. Si tratta di un catanese di 38 anni. All’autorità giudiziaria risponderà del reato di truffa aggravata.