Truffa a un’anziana di 98 anni: consegna 6mila euro, gioielli e carta di credito a un falso carabiniere

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La pensionata sarebbe stata raggirata al telefono da una donna che si è spacciata per la sua badante, inventando un debito da 20mila euro. Poco dopo, alla porta di casa si è presentato un complice in uniforme o comunque qualificatosi come militare dell’Arma.

Ancora una truffa ai danni di una persona anziana nell’Agrigentino. A Racalmuto, una pensionata di 98 anni è finita nel mirino di malviventi che, facendo leva sulla fiducia e sulla paura, sarebbero riusciti a farsi consegnare circa 6mila euro in contanti, diversi monili d’oro e persino la carta di credito.

Secondo quanto ricostruito, tutto sarebbe cominciato con una telefonata. Dall’altra parte della cornetta una donna, che si sarebbe spacciata per la badante che realmente si prende cura dell’anziana, avrebbe raccontato di trovarsi in difficoltà a causa di un presunto debito di 20mila euro da saldare con urgenza.

La richiesta, costruita per generare apprensione, avrebbe convinto la pensionata di dover intervenire immediatamente per aiutare la persona che si occupa di lei. Poco dopo, alla porta dell’abitazione si è presentato un uomo che si sarebbe qualificato come carabiniere. È a lui che l’anziana avrebbe consegnato il denaro, i preziosi e la carta di credito.

Soltanto in un secondo momento la donna avrebbe compreso di essere stata raggirata. Un bottino consistente, ottenuto sfruttando la vulnerabilità di una persona molto anziana e il rapporto di fiducia che credeva di avere con la propria assistente.

Sono state avviate le indagini per risalire agli autori della truffa e ricostruire nel dettaglio le modalità del raggiro.

L’episodio riporta l’attenzione su un fenomeno particolarmente odioso: i truffatori che si presentano come appartenenti alle forze dell’ordine o sfruttano i nomi di persone vicine alle vittime per ottenere denaro e oggetti preziosi. È importante ricordare che le forze dell’ordine non chiedono di consegnare contanti, gioielli o carte di credito per risolvere presunti problemi giudiziari o debiti urgenti.