Truffa a Montallegro: casalinga raggirata, rubati 4.500 euro

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Una casalinga sessantenne di Montallegro è stata truffata da almeno due persone che si sono spacciate per un operatore delle Poste e un maresciallo dei carabinieri. Il primo truffatore ha allertato la donna su presunti movimenti sospetti sul conto, preparandola al raggiro, mentre il secondo, presentandosi come militare, le ha consigliato di trasferire subito i soldi su un altro conto “sicuro”. Convinta della veridicità delle indicazioni, la vittima ha effettuato bonifici per 4.500 euro, rubati dai malviventi. I Carabinieri indagano su movimenti bancari e utenze telefoniche per risalire agli autori della truffa.