Truffa a danno di un’anziana di Naro: arrestata una napoletana

I Carabinieri della stazione di Burgio, coordinati dalla Procura di Sciacca, a termine delle indagini hanno denunciato a piede libero una donna di 30 anni di Napoli. Lei lo scorso luglio avrebbe architettato una truffa a danno di un’anziana di 69 anni, agganciata al telefono di casa: “Sono un avvocato, serve pagare per evitare guai giudiziari a suo figlio coinvolto, per sua colpa, in un grave incidente stradale”. Poi la donna si è presentata a casa della malcapitata che le ha consegnato denaro e oggetti preziosi. Poi, rinsavita, ha sporto denuncia ai Carabinieri. Adesso l’epilogo investigativo.