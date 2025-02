Truffa a danno di anziani: “colpo” a Favara

Condividi

Altra truffa a danno di anziani nell’Agrigentino. A Favara una coppia di pensionati, lui di 80 e lei di 85 anni, hanno ricevuto la telefonata di un sedicente carabiniere: “Vostro figlio ha provocato un grave incidente stradale, è in stato di arresto, bisogna pagare una cauzione per evitare conseguenze”. Poco dopo un sedicente collaboratore del falso carabiniere si è presentato all’ingresso dell’abitazione dei due malcapitati, che gli hanno consegnato tutti i gioielli custoditi in casa per un non precisato valore. Poi hanno telefonato al figlio, e si sono resi conto dell’inganno. Indagini in corso.