Trovato morto in casa dopo giorni: il suo cagnolino vegliava il corpo

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La tragedia in contrada Vincenzella. A dare l’allarme alcuni amici, preoccupati per l’assenza dell’uomo e per il cattivo odore proveniente dall’abitazione. Il sessantenne sarebbe stato stroncato da un malore improvviso.

Una tragedia consumatasi nel silenzio della propria abitazione, lontano dagli occhi di tutti. A Porto Empedocle, in contrada Vincenzella, è stato ritrovato il corpo senza vita di un uomo di circa 60 anni, deceduto probabilmente da diversi giorni.

A far scattare l’allarme sono stati alcuni amici che, non vedendolo da tempo e insospettiti dal forte odore proveniente dalla casa, hanno deciso di chiedere l’intervento dei carabinieri.

Quando i militari sono entrati nell’abitazione si sono trovati davanti a una scena particolarmente toccante: accanto al corpo dell’uomo c’era ancora il suo cagnolino, rimasto lì a vegliare il padrone per tutto il tempo.

Secondo una prima ricostruzione, il sessantenne sarebbe stato colto da un malore improvviso che lo avrebbe fatto cadere violentemente contro un mobile, provocandogli una lesione mortale alla testa.

L’ispezione cadaverica avrebbe consentito di stabilire che il decesso risalirebbe a diversi giorni prima del ritrovamento. L’uomo viveva da solo e il suo unico compagno era proprio quel piccolo cane che, fino all’arrivo dei soccorritori, non lo aveva abbandonato.

Una vicenda che lascia sgomento e che restituisce, ancora una volta, l’immagine dolorosa di una solitudine spezzata soltanto dalla fedeltà silenziosa di un animale.