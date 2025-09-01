Trovato il corpo della turista scomparsa in mare a Salina

E’ stato trovato da un peschereccio al largo dell’isola di Lipari il corpo della turista romana di 85 anni di cui non vi è stata più traccia da venerdì scorso. L’anziana, con pinne e maschera, si è allontanata dal gommone condotto dal marito novantenne, vicino al Faraglione di Pollara. Il cadavere è stato recuperato dalla Guardia costiera di Lipari.
