“Troppe interruzioni idriche”: il sindaco di Caltanissetta si rivolge alla Procura

Il sindaco di Caltanissetta, Walter Tesauro, che è anche presidente della Provincia, ha presentato un esposto alla Procura affinchè siano accertate le cause delle continue interruzioni nell’erogazione idrica nel territorio di Caltanissetta nonché eventuali responsabili per i ripetuti disservizi. Tesauro afferma: “E’ inaccettabile che una città e un territorio restino privi d’acqua per ripetuti guasti alla rete idrica. Dalla sospensione del servizio, che porta allo svuotamento della condotta per riparare il danno, fino alla regolarizzazione dell’erogazione quasi sempre trascorrono diversi giorni. Ciò impedisce agli abitanti della provincia di Caltanissetta di poter fruire del servizio per diversi giorni con gravi disagi e disservizi per la salute e sicurezza dell’intera collettività.”