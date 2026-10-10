“Trombe marine”, si contano i danni

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Si contano i danni provocati dalle trombe marine che hanno colpito il Trapanese. Tempestivo ed efficace è stato l’intervento delle forze di soccorso.

Si contano i danni provocati dalle trombe marine che hanno colpito il Trapanese, interessando in particolare Marsala, Petrosino e Mazara del Vallo, con ripercussioni su edifici, automobili, strutture scolastiche, attività e terreni agricoli. Il bilancio è di 11 feriti, tra cui sei bambini, nessuno dei quali in gravi condizioni. E due operai inizialmente dispersi sono stati ritrovati sani e salvi. La situazione sanitaria è stata dichiarata sotto controllo, dopo l’attivazione dei piani di emergenza negli ospedali di Marsala e Mazara del Vallo, con il coinvolgimento di personale medico e psicologi specializzati.

Vigili del fuoco, Protezione civile, volontari e sanitari del 118 sono intervenuti per soccorrere la popolazione e recuperare sicurezza nelle aree colpite, con il supporto di squadre provenienti da Palermo e Agrigento. Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha seguito l’evolversi dell’emergenza in contatto con il responsabile della Protezione civile regionale, Salvo Cocina, disponendo il coordinamento degli interventi con le amministrazioni locali. Il deputato regionale trapanese Dario Safina ha annunciato l’intenzione di chiedere maggiori risorse per la Protezione civile attraverso le variazioni di bilancio attualmente all’esame dell’Assemblea, per sostenere i Comuni, ripristinare le infrastrutture danneggiate e aiutare cittadini e attività economiche. Conclusa la fase più critica dell’ondata di maltempo, l’attenzione si concentra adesso sulla ricognizione dei danni e sulla definizione degli interventi necessari per il rientro nella normalità.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)