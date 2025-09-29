Triplice tentato omicidio in famiglia: si è costituito Abbate

Dopo quasi due giorni di irreperibilità e ricerche si è consegnato alla polizia tedesca costituendosi Mario Abbate, 66 anni, di Licata, che la mattina di venerdì scorso avrebbe accoltellato in casa la moglie, il figlio e la nipote, a Betzdorf, in Germania. L’uomo avrebbe colpito prima la moglie da cui è separato, una 61enne, e poi il figlio di 41 anni. Le due vittime sono in gravi condizioni. Ferita lievemente anche la nipote di 14 anni. Ignote al momento le ragioni del gesto.

