Triplice tentato omicidio in famiglia: si è costituito Abbate

Dopo quasi due giorni di irreperibilità e ricerche si è consegnato alla polizia tedesca costituendosi Mario Abbate, 66 anni, di Licata, che la mattina di venerdì scorso avrebbe accoltellato in casa la moglie, il figlio e la nipote, a Betzdorf, in Germania. L’uomo avrebbe colpito prima la moglie da cui è separato, una 61enne, e poi il figlio di 41 anni. Le due vittime sono in gravi condizioni. Ferita lievemente anche la nipote di 14 anni. Ignote al momento le ragioni del gesto.
Notizie correlate
-
Sesso a volontà e a basso costo, ecco il volantino che circola su Canicattì con tanto di numero telefonicoCondividi Visualizzazioni 122 “Sesso orale (eufemismo) gratis e massaggi hot, sesso 10 euro… Canicattì”. In queste...
-
Incidente stradale, morto un centauroCondividi Visualizzazioni 132 Ancora sangue nelle strade siciliane. Un incidente stradale lungo la strada statale 121...
-
Club Nautico Punta Piccola aderisce al lutto cittadino per Marco ChiaramontiCondividi Visualizzazioni 359 “Visto e aderendo alla proclamazione del lutto cittadino per il giorno 29 SETTEMBRE...