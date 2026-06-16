Trionfa l’Akragas ai Penalty Awards: premiati Llama, Cipolla e Domenico Vecchio

Condividi

Visualizzazioni 75



Serata di grandi soddisfazioni per l’Akragas SLP al Penalty Awards, il prestigioso riconoscimento ideato da Ettore Tortorici e giunto quest’anno alla tredicesima edizione, andato in scena al Teatro Regina Margherita di Caltanissetta.

La società biancazzurra si è distinta conquistando diversi riconoscimenti individuali che premiano il lavoro svolto durante una stagione culminata con importanti successi sportivi.



Nella categoria Promozione, il premio di miglior centrocampista è stato assegnato a Christian Llama, protagonista di un campionato di alto livello. Riconoscimento anche per Alfonso Cipolla, eletto miglior difensore, a conferma della solidità mostrata dalla retroguardia agrigentina nel corso della stagione.

Tra i finalisti figuravano inoltre il direttore generale Giancarlo Rosato, candidato come miglior dirigente, e il portiere Flavio Manna, inserito tra le nomination per il titolo di miglior portiere.

A completare la serata di festa è arrivato anche il riconoscimento per il lavoro svolto nell’ambito della comunicazione. Il premio come miglior ufficio stampa è stato infatti assegnato al giornalista Domenico Vecchio, responsabile della comunicazione dell’Akragas SLP.



Un risultato che conferma la qualità del percorso compiuto dalla società agrigentina dentro e fuori dal campo, premiando non solo i protagonisti sul terreno di gioco ma anche l’organizzazione e la struttura che hanno accompagnato la squadra durante tutta la stagione.