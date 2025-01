Tributo a Frank Sinatra, tutto pronto per domani sera alle 21,00 al Palacongressi

Condividi

Un’orchestra di 16 elementi, con direzione d’orchestra, composta con musicisti tra le migliori professionalità musicali jazz siciliani, che in scena suoneranno dal vivo 25 brani, tra le più belle melodie che hanno fatto grande Frank Sinatra, con arrangiamenti accattivanti e originali, interpretati da Ugo Rosano, cantante marsalese, trasferitosi a Londra da due decenni, ove insegna musica ed è componente del “Camden Voices”, coro di rinomata fama in Inghilterra. Sarà accompagnato dalla bravissima e giovane cantante jazz Arianna Rimi, in alcuni famosi duetti.

La presenza di alcune tra le personalità musicali più rilevanti come il M° Aldo Bertolino, il giovane emergente sassofonista Edoardo Donato, la qualità del M° Dario Silvia al pianoforte, con la direzione d’orchestra della Maestra Betty Gandolfo, consentono di ritenere il progetto della “ Big Band Arco Orchestra” unico nel suo genere in Sicilia.

Arrangiamenti musicali : M° Aldo Bertolino

Direzione orchestra : M° Bettina Gandolfo

Regia : Giacomo Frazzitta