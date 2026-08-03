Tribunale di Agrigento, raggiunti gli obiettivi PNRR: la Cgil apprezza il lavoro su personale e organizzazione

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La Cgil di Agrigento esprime apprezzamento per i risultati ottenuti dal Tribunale cittadino, che ha centrato gli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. I dati del primo semestre 2026 evidenziano un netto miglioramento nella gestione del settore civile: le cause pendenti sono scese da 10.445 nel 2022 a 7.307, mentre l’arretrato rilevante ai fini ministeriali è passato da 8.018 a 566 procedimenti. Ridotti anche i tempi medi di definizione delle controversie, scesi da circa 562 giorni nel 2019 agli attuali 241. Il risultato è stato attribuito al lavoro del presidente del Tribunale Melisenda Giambertoni, dei magistrati, della dirigente amministrativa Grisafi e di tutto il personale dell’ufficio giudiziario. Il segretario generale della Cgil di Agrigento, Alfonso Buscemi, ha sottolineato come gli investimenti e le assunzioni legate al PNRR abbiano migliorato l’efficienza della giustizia, chiedendo che queste risorse diventino strutturali anche dopo la fine del Piano. Secondo la Cgil, il rafforzamento degli organici e una migliore organizzazione del lavoro rappresentano la strada per garantire ai cittadini una giustizia più rapida ed efficace.