Tregua finita, Protezione Civile dirama per domani l’Allerta Gialla

Meno di 48 ora di tregua e a partire dalla mezzanotte di oggi e fino alla stessa ora di domani siamo nuovamente punto e a capo. La Protezione Civile siciliana ha diramato, infatti, l’Allerta Gialla per tutta la giornata di domani dove sono previsti forti piogge, a tratti anche rovesci, in Sicilia, soprattutto nella zona centro occidentale. E’ forte il rischio idrogeologico e idraulico.

A tal proposito il sindaco di Agrigento invita la cittadinanza a:

– Limitare gli spostamenti;

– Non sostare su passerelle o ponti o nei pressi degli argini dei torrenti e dei corpi idrici in genere;

– Evitare di occupare la carreggiata di strade che devono essere lasciate libere per il passaggio di eventuali soccorritori;

– Allontanarsi dai locali seminterrati ove è noto il rischio di allagamento;

– Non sostare sui ponti o lungo gli argini o le rive di un corso d’acqua in piena;

– Non sostare in aree soggette ad esondazioni o allagamento anche in ambito urbano;

– Non tentare di arginare la massa d’acqua – spostarsi ai piani superiori;

– Non percorrere un passaggio a guado o sottopassaggio durante e dopo un evento piovoso;

– Allontanarsi dalle spiagge, dalle coste e dai moli;

– Non sostare, non curiosare in aree dove vi è stata una frana o un’alluvione;

– Evitare, al verificarsi di precipitazioni intense, il transito veicolare e pedonale al Villaggio Mosè, San Leone, Fiume Naro, Fiume Ipsas, Fiume Drago.