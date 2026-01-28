Tre uomini trovati morti in un bosco: indagini in corso

Condividi

Tre uomini sono stati rinvenuti senza vita in un’area boschiva di contrada Caristia, nel territorio di Montagnareale, in provincia di Messina. L’allarme è scattato dopo una segnalazione giunta al numero unico di emergenza 112.

I corpi, appartenenti a tre uomini che secondo le prime informazioni sarebbero usciti in mattinata per una battuta di caccia, presenterebbero ferite riconducibili a colpi d’arma da fuoco. I cadaveri giacevano a terra, ognuno con il proprio fucile accanto, e tutti indossavano abbigliamento da cacciatore.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, insieme al procuratore capo di Patti, Angelo Cavallo, al sostituto procuratore Roberta Ampolo e al medico legale Giovanni Andò. Determinante anche l’intervento dei militari del Ris di Messina, impegnati nei rilievi tecnico-scientifici per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Le identità delle vittime sono già state accertate dagli investigatori, ma le generalità non sono state rese note. Si tratterebbe di tre uomini del posto, tutti incensurati: due originari di Barcellona Pozzo di Gotto e uno di Patti.

Al momento è ancora prematuro formulare ipotesi investigative. Gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire con precisione quanto avvenuto nelle ore precedenti al ritrovamento e per fare luce sulle cause e sulle responsabilità di quello che appare come un episodio di estrema gravità.