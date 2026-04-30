Tre nuovi assessori nella Giunta Schifani

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Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha nominato tre nuovi assessori: Nuccia Albano, della Democrazia Cristiana, medico legale, che rientra nella delega, già detenuta prima dell’estromissione seguita all’arresto di Cuffaro, alle Politiche sociali e al Lavoro. Poi la delega agli Enti locali e alla Funzione pubblica – anch’essa conservata ad interim da Schifani dopo l’estromissione per le stesse ragioni del democristiano Andrea Messina – è stata assegnata ad Elisa Ingala, del Movimento per l’Autonomia, commercialista, già assessore comunale a Caltanissetta e amministratore giudiziario di aziende sottoposte a sequestro preventivo. E poi è assessore alla Sanità, al posto di Daniela Faraoni, Marcello Caruso, di Forza Italia, già assessore comunale e provinciale a Palermo, presidente della municipalizzata Amia e amministratore unico della Sas.

Schifani commenta: “Si ripristina la giunta al completo come condizione per proseguire con ancora maggiore efficacia, in quest’ultima parte della legislatura, l’azione amministrativa e dare piena attuazione agli impegni assunti con i siciliani. Grazie a Daniela Faraoni per il lavoro svolto in questo anno con impegno e competenza alla guida dell’assessorato della Salute”.

I neo assessori giureranno all’Assemblea Regionale mercoledì prossimo alle ore 15.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)