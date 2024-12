Tre chili e mezzo di droga: arresti a Licata e a Raffadali

Condividi

Visualizzazioni 67

I poliziotti della Squadra Mobile di Agrigento, avvalendosi di validissime unità cinofile, hanno denunciato a piede libero alla Procura per detenzione di droga a fine di spaccio un bracciante agricolo di Licata. In un magazzino di sua pertinenza è stato trovato e sequestrato mezzo chilo di marijuana già imbustata, pronta per essere spacciata. Ancora la Squadra Mobile agrigentina, insospettita da un via vai continuo di persone, è irrotta nell’abitazione di una donna di Raffadali e nel garage sono stati trovati circa 3 chili tra hashish e marijuana, pronti per essere destinati allo spaccio. E’ stata arrestata ai domiciliari.