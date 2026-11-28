Svolta nell’ambito dell’inchiesta sulla morte dei tre cacciatori rinvenuti cadaveri il 28 gennaio scorso nel bosco di contrada Caristia, a Montagnareale, nel Messinese. I Carabinieri hanno arrestato Agostino Segreto, 45 anni, amico di una delle vittime, per omicidio volontario. Il provvedimento, disposto dalla Procura di Patti, segue gli accertamenti scientifici condotti dai Carabinieri del Ris. Le vittime sono state Antonio Gatani, 82 anni, originario di Patti, e i fratelli Devis e Giuseppe Pino, di 26 e 44 anni, imprenditori edili di San Pier Niceto, uccisi a colpi di fucile.
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