Tre bare di migranti giunte a Porto Empedocle

Nel tratto di mare tra Lampedusa e Porto Empedocle ancora un corteo funebre. A bordo del traghetto di linea, “Sansovino”, hanno viaggiato tre salme di migranti. Sono tutti uomini, morti giorni addietro, vittime della traversata del Mediterraneo. La nave, approdata a Porto Empedocle, ha trasportato anche circa 200 extracomunitari, adesso in fase di trasferimento nei centri d’accoglienza. Tra i tre migranti morti, uno è stato rinvenuto cadavere sulla spiaggia, un altro è deceduto al Poliambulatorio per ipotermia, il terzo è annegato in mare. Saranno tumulati nel cimitero di Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento. E tra i migranti sbarcati a Porto Empedocle vi sono numerosi bambini e interi nuclei familiari, a testimonianza di una crisi umanitaria sempre più complessa e difficile da gestire…