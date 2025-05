Tre autocompattatori bruciati a Lampedusa: l’incendio è stato doloso

Condividi

Lo scorso 13 maggio è stata una notte di fuoco a Lampedusa dove all’interno del centro raccolta rifiuti, in contrada Terranova, un incendio è divampato a danno di tre autocompattatori della nettezza urbana delle imprese Seap e Iseda. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e i Carabinieri della locale Stazione. Indagini sono state in corso avvalendosi anche dei video dei sistemi di sorveglianza nella zona. E dai video è emerso che l’incendio è stato appiccato da una persona incappucciata, e quindi non riconoscibile, almeno per il momento.