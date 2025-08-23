Travolto da un trattore guidato dal papà: morto un ragazzo di 15 anni

Condividi

Tra Ragusa e Chiaramonte Gulfi, nelle campagne, in un’azienda agricola e zootenica è morto un ragazzo di 15 anni, Andrea Passalacqua. Sarebbe stato travolto da un trattore in manovra. Inutile si è rivelato l’atterraggio di un elisoccorso. Indagini sono in corso ad opera dei Carabinieri al fine di ricostruire esattamente la dinamica di quanto accaduto e di riscontrare eventuali responsabilità. L’azienda è di proprietà del padre della vittima.