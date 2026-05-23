Travolta da un’auto mentre attraversa: muore una donna di 54 anni

Condividi

Visualizzazioni 107

Tragedia questa mattina a Palermo, dove una donna di 54 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un’auto in via Imperatore Federico. La vittima, Laura Catania, stava passeggiando con il proprio cane quando è stata colpita da una Volkswagen mentre attraversava la carreggiata nei pressi delle strisce pedonali.

L’impatto è stato particolarmente violento: la donna avrebbe battuto la testa contro il parabrezza della vettura, riportando ferite gravissime. Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118, che hanno trasportato la 54enne in codice d’urgenza all’Ospedale Villa Sofia.

Nonostante i tentativi dei medici, la donna è morta poco dopo il ricovero. Le forze dell’ordine stanno ora ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente per accertare eventuali responsabilità.