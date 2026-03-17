Travolge due studenti Erasmus a San Leone: 30enne denunciata anche per lesioni

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Si aggrava la posizione della donna coinvolta nell’incidente avvenuto nei giorni scorsi a San Leone, dove una coppia di giovani studenti stranieri era stata investita mentre si trovava in strada.

La trentenne, originaria di Agrigento, era già stata denunciata per guida in stato di ebbrezza. Nelle ultime ore, però, nei suoi confronti è scattata una nuova accusa: dovrà rispondere anche del reato di lesioni personali. Il provvedimento è stato formalizzato dai militari della Guardia di Finanza.

L’episodio risale alla notte tra il 7 e l’8 marzo, quando la donna, alla guida di una Fiat Panda, ha investito due giovani – un ragazzo di 20 anni e una ragazza di 22 – entrambi spagnoli e presenti in città per il programma Erasmus.

L’impatto è avvenuto in via Magellano, una zona particolarmente frequentata della località balneare.

Dopo l’incidente, i due studenti sono stati soccorsi e trasportati in ospedale. Ad avere la peggio è stato il ragazzo, che ha riportato una grave lesione a un orecchio e rischia conseguenze permanenti all’udito.

Meno preoccupanti, invece, le condizioni della giovane donna coinvolta.

Gli accertamenti delle forze dell’ordine hanno confermato lo stato di ebbrezza della conducente al momento dell’impatto. Da qui il primo deferimento all’autorità giudiziaria, a cui si è aggiunta adesso anche l’accusa di lesioni personali, alla luce della gravità delle ferite riportate dal giovane.