Trattore si ribalta nelle campagne di San Giovanni Gemini: agricoltore trasferito in elisoccorso

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Paura questa mattina nelle campagne di San Giovanni Gemini, dove un agricoltore di 69 anni è rimasto gravemente ferito in seguito al ribaltamento del trattore che stava guidando.

Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe rimasto schiacciato sotto il mezzo agricolo dopo averne perso il controllo per cause ancora in fase di accertamento. Immediato l’intervento dei soccorritori del 118, che hanno richiesto l’arrivo dell’elisoccorso vista la gravità della situazione.

Il ferito è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, dove i medici hanno riscontrato diverse lesioni, tra cui contusioni ai polmoni e la frattura del bacino. L’agricoltore è stato ricoverato e sarà sottoposto a un intervento chirurgico.

Sull’accaduto stanno ora indagando le autorità competenti, impegnate a ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente che ha coinvolto il mezzo agricolo.